В Башкирии пропавшим без вести объявили 25-летнего Руслана Ахметова

фото: "ЛизаАлерт"

В башкирском городе Нефтекамске без вести пропал 25-летний Руслан Ахметов. О местонахождении молодого человека ничего неизвестно с 15 января текущего года. Об этом 3 февраля сообщили региональный поисковой отряд «ЛизаАлерт». Волонтеры полагают, что пропавший может находиться в любом из районов республики.

Приметы Ахметова: рост – 180-185 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, серо-зеленые глаза.

Всех, кто видел Руслана Ахметова или знает, где он находится, просят обратиться по номеру 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.