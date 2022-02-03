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Происшествия3 февраля 2022 11:51

Суд вынес приговор уфимке, которая в пьяном состоянии выронила чужого 10-месячного ребенка из окна

Младенец провел на морозе около часа и получил переохлаждение
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девочка была обнаружена спустя час на улице своей матерью и доставлена в больницу

Девочка была обнаружена спустя час на улице своей матерью и доставлена в больницу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иглинский районный суд Башкирии вынес приговор 55-летней жительнице Уфы, которая в пьяном состоянии выронила 10-месячную девочку из окна первого этажа. Ее признали виновной в оставлении ребенка в опасности. Об этом 3 февраля сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Родственница оставила подсудимой своего младенца, чтобы та за ним приглядела. Пока матери ребенка не было, женщина начала распивать спиртное. В какой-то момент девочка, находившаяся у нее на руках, выпала – причем прямо в окна первого этажа. Ребенок при этом был одет в одну легкую кофточку.

– Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина уснула. Девочка была обнаружена спустя час на улице своей матерью и доставлена в больницу, где ей установлен диагноз «переохлаждение средней степени», – передали в прокуратуре.

Подсудимая полностью признала свою вину. Ее приговорили к 260 часам обязательных работ.