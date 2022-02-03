Хабиров: индекс промпроизводства в Башкирии достиг максимума за последние 10 лет

фото: vk.com // Радий Хабиров

Индекс промышленного производства в Башкирии за 2021 год составил 107,5%, что на 2,2% выше общероссийского показателя. По словам главы республики Радия Хабирова, для региона «это максимальное значение за последние 10 лет».

– Для нас уровень индекса промпроизводства - важнейший индикатор того, что меры, которые мы принимаем, попадают в точку, – отметил руководитель Башкирии в своих соцсетях 3 февраля.

Среди мер по развитию данного направления Хабиров назвал заседания в формате инвестиционного и промышленного часов, межведомственные комиссии с крупными холдингами, программы поддержки легпрома и лесопромышленного комплекса, а также работу Фонда развития промышленности. Глава республики добавил, что сейчас республика занимает третье место по стране по реализации нацпроекта «Производительность труда».

Как пояснили в Башстате, индекс промпроизводства в Башкирии вырос во всех четырех видах экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (+0,5%), обрабатывающее производство (+8,3%), обеспечение электричеством, газом и паром (+6,7%), а также водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов и деятельность по ликвидации загрязнений (+22,3%).