За неделю заболеваемость COVID-19 среди детей старше семи лет в Башкирии выросла в 4 раза

У детей 7-14 лет заболеваемость выросла в 4,3 раза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирию за прошлую неделю заболеваемость COVID-19 среди детей от 7 до 17 лет выросла в четыре раза. Об этом на брифинге в мэрии Уфы 3 февраля сообщила замначальника регионального Роспотребнадзора Галина Пермина.

– Заболеваемость остается напряженной. Мы видим еженедельный прирост с начала этого года. Активный рост идет среди детского населения. За прошлую неделю было зарегистрировано, что у детей 7-14 лет заболеваемость выросла в 4,3 раза, у подростков 15-17 лет – в 3,9 раза, у детей до года – в 2,9 раза, – передала представитель надзорного ведомства.

Она добавила, что очаги заболеваемости регистрируются в семьях и образовательных организациях.