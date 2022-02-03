Башкирия учредит новый профессиональный праздник

Законопроект о введении нового праздника в Башкирии будет рассмотрен в первом чтении

Парламент Башкирии намерен учредить в республике новый профессиональный праздник – День работника земельных и имущественных отношений. Его предлагается отмечать ежегодно 29 октября. Соответствующий законопроект был одобрен комитетом по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам. Документ планируется принять в первом чтении на ближайшем заседании Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, выбранная дата исторически обоснована. 29 октября 1991 года был образован Государственный комитет Башкирской ССР по управлению государственным имуществом. Парламентарий отметил, что работники земельных отношений «вносят существенный вклад в наполнение бюджета, способствуют укреплению экономического потенциала нашей республики».

В Госсобрании добавили, что законопроект был разработан по случаю 30-летнего юбилея Минземимущества Башкирии.