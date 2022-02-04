Родственники уфимца, потерявшего в ДТП мать, ищут свидетелей аварии

Фото: ГИБДД по РБ

30 января в Уфе произошло серьезное ДТП, в котором погибла пожилая женщина. Напомним, все произошло в 15.30 на улице Перспективной, где столкнулись ВАЗ-2110, за рулем которого находился 34-летний уфимец, и «Рено Дастер». В результате столкновения погибла 71-летняя пассажирка «десятки» - мать водителя.

Пока сам водитель находится в больнице, а дорожные полицейские выясняют обстоятельства ДТП, его родственники ищут свидетелей аварии, особенно, тех, у кого сохранились записи с видеорегистраторов.

- Мы пока не понимаем, как именно все произошло. На имеющемся видео видно, как по дороге по правой стороне спокойно едет автомобилист, а за ним еще одна черная машина. Очевидно, чтобы не зацепить велосипедиста, эта черная машина начала его объезжать, и ей пришлось подрезать «десятку», за рулем которой находился мой муж. Таким образом его просто вытеснили на встречную полосу, где произошло столкновение. Нам нужно знать, из-за чего действительно произошла авария, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» супруга пострадавшего водителя Мария

Если вы стали свидетелем этой аварии, просьба связаться с родственниками по номеру 8(917)777-99-59.