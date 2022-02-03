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Общество3 февраля 2022 5:49

В Башкирии из-за убитого стаей бродячих собак ребенка будут судить чиновника

В СК заявили, что глава сельсовета проигнорировал жалобы местных жителей на бездомных животных
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Бродячие животные набросились на ребенка, когда он катался на велосипеде

Бродячие животные набросились на ребенка, когда он катался на велосипеде

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Учалинском районе Башкирии из-за убитого стаей собак ребенка будут судить главу Сафаровского сельсовета Раяна Ахтямова. Он проходит фигурантом по уголовному делу о халатности, повлекшей смерть человека. Об этом 3 февраля сообщил Следственный комитет республики.

Речь идет о жутком случае, которые произошел в селе Сафарово 17 апреля прошлого года. В тот день стая собак набросилась на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде. Псы загрызли ребенка – и тот скончался от обильной кровопотери.

В СК заявили, что вина за инцидент лежит на Ахтямове, поскольку он не исполнил свои обязательства по отлову бродячих собак, которые впоследствии сбились в стаю. По данным правоохранительного ведомства, с сентября 2020 года по апрель 2021-го чиновник проигнорировал жалобы сельчан на бродячих псов, которые представляли опасность для жизни и здоровья граждан.

Глава сельсовета на допросе // фото: СК РБ

Глава сельсовета на допросе // фото: СК РБ

– [Глава сельсовета] не разъяснил гражданам порядок подачи заявлений об отлове безнадзорных животных, а также самостоятельно не обратился в установленном законом порядке с заявлением на отлов животных ни в специализированную организацию, с которой у администрации Учалинского района был заключён договор, ни в администрацию района, хотя должен был и мог это сделать, – озвучили версию следствия в пресс-службе СК.

Ахтямов отрицает свою вину в преступлении. Тем временем обвинительное заключение в отношении него уже утверждено. Уголовное дело в ближайшее время будет передано в местный суд.

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