В Башкирии к реальному сроку приговорили риелтора, оставившую без жилья 17 человек

Мошенницу приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Салаватский городской суд Башкирии к реальному сроку приговорил «черного риелтора», оставившую без жилья 17 человек. 37-летнюю женщину судили по уголовному делу о мошенничестве крупном размере. Об этом 3 февраля сообщила региональная прокуратура.

– Ранее судимая за аналогичные преступления обвиняемая, занимаясь риелторской деятельностью, вводила своих клиентов в заблуждение, обещая подобрать или продать недвижимость. Получив от них деньги, она не исполнила взятые на себя обязательства, – рассказали в надзорном ведомстве.

От действий мошенницы пострадали 28 человек, 17 из которых лишились жилья. Общая сумма ущерба потерпевшим превысила 18 млн рублей.

Подсудимая признала вину частично. Ее приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. На ее квартиру, автомобиль и бытовую технику был наложен арест.