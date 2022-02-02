Мухамудуллин все-таки полетит на Олимпиаду, а Илона Маркова останется в России

Шакир Мухамадуллин попал в запасной состав мужской сборной России по хоккею

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин полетит на Олимпиаду в Пекин, а нападающая «Агидели» пропустит ее из-за положительного теста на ковид.

В последний момент изменился состав запасных игроков мужской сборной России по хоккею. Так, в Пекин все же полетит Шакир Мухамадуллин, который не попал состав команды. Он заменит Семена Чистякова, которого вывели из состава запасных из-за травмы.

Также сегодня стало известно, что в Пекин не вылетит форвард «Агидели» Илона Маркова. Девушка сама сообщила об этом в соцсетях. Причиной отсутствия Марковой на Играх в Токио стал положительный тест на коронавирус.

- Я, получив многочисленное количество отрицательных тестов, была уверена, что готова ехать! Ведь я нахожусь на изоляции на базе, где исключено заражение данным вирусом, - написала спортсменка в соцсетях.

Напомним, что олимпийские игры в Пекине начнутся уже в эту пятницу. Башкирию представят 13 спортсменов.