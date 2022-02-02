В Уфе прогнозируется новая магнитная буря

Магнитные бури происходят из-за вспышек на солнце Фото: Артем КИЛЬКИН

В Уфе в ночь со 2 на 3 февраля прогнозируется умеренная магнитная буря. Ее пиковая мощность в 23:00 и в 2:00 составит шесть баллов. За несколько часов до и после этого ожидаются небольшие возмущения и слабая буря на уровне 4-5 единиц. Об этом сообщил сервис Gismeteo.ru. Напомним, последняя геомагнитная активность фиксировалась в конце января.

Магнитные бури происходят из-за вспышек на солнце. В это время у метеозависимых людей повышается давление и болит голова, также возможна сонливость и тревожность. Ранее «КП-Уфа» выясняла, как можно ослабить влияние магнитного поля на самочувствие.