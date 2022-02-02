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Общество2 февраля 2022 12:24

Уфа отменила тендер на строительство путепровода над проспектом Салавата Юлаева за 1,1 млрд рублей

Мост планировалось открыть к концу 2023 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото с проектной документации

фото с проектной документации

Управление по строительству и ремонту дорог мэрии Уфы отменило тендер на строительство нового путепровода над проспектом Салавата Юлаева. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. По какой причине сорвалось определение подрядчика, не уточняется.

Напомним, 112-метровый путепровод на четыре полосы планируется построить в створе улицы Коммунистической. Максимальная стоимость сооружения оценивается в 1,1 млрд рублей. Деньги выделят из двух источников: бюджетов Уфы и Башкирии. Согласно закупочной документации, строительство сооружения должно завершиться к концу ноября следующего года.

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