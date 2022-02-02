Муфтий Башкирии призвал мусульман молиться дома

фото: vk.com // Айнур Биргалин

Муфтий Башкирии Айнур Биргалин призвал мусульман «воздержаться от контактов и молиться дома» из-за обострения ситуации с коронавирусом. Он написал об этом в своих соцсетях 2 февраля.

– Чуть почувствовали недомогание, кашель, температуру – оставайтесь дома! – написал Биргалин. – Помните о том, что мы все будем спрошены за небрежность в отношении здоровья общины.

Муфтий добавил, что пик заболеваемости COVID-19 необходимо пройти «с наименьшими потерями».

Напомним, накануне, 1 февраля, в мечетях Башкирии был введен режим повышенной антиковидной безопасности. В республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусом: только за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у более 1,2 тыс. жителей.