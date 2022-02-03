Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 4:15

Уфимец угрожал убийством пожилой матери

Против мужчина возбудили уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Злоумышленника задержал участковый

Злоумышленника задержал участковый

В Уфе мужчина угрожал убийством 62-летней матери. Пенсионерка обратилась в полицию. Против ее сына возбудили уголовное дело. Об этом 2 февраля сообщило башкирское МВД.

По данным полиция, 38-летний злоумышленник живет с матерью и постоянно ссорился с ней на бытовой почве. Конфликт провоцировало любое слово. Так же случилось и в последний раз. Около десяти часов утра во время очередной ссоры мужчина схватился за кухонный нож, приставил его к шее матери и крикнул «Я тебя убью!». Пожилая женщина смогла отбиться и обратилась в полицию.

Ранее уже судимый горожанин был задержан участковым. Против него возбудили уголовное дело об угрозе убийством.

0