Уфимец угрожал убийством пожилой матери

Злоумышленника задержал участковый

В Уфе мужчина угрожал убийством 62-летней матери. Пенсионерка обратилась в полицию. Против ее сына возбудили уголовное дело. Об этом 2 февраля сообщило башкирское МВД.

По данным полиция, 38-летний злоумышленник живет с матерью и постоянно ссорился с ней на бытовой почве. Конфликт провоцировало любое слово. Так же случилось и в последний раз. Около десяти часов утра во время очередной ссоры мужчина схватился за кухонный нож, приставил его к шее матери и крикнул «Я тебя убью!». Пожилая женщина смогла отбиться и обратилась в полицию.

Ранее уже судимый горожанин был задержан участковым. Против него возбудили уголовное дело об угрозе убийством.