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Происшествия2 февраля 2022 11:48

Мать с двумя малолетними детьми госпитализировали после ДТП с «неотложкой» в Башкирии

Всего в аварии пострадали шесть человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

После ДТП с автомобилем неотложной помощи в Башкирии госпитализация потребовалась 36-летней женщине и двум ее сыновьям шести и 14 лет. Пострадавшая везла детей за рулем вазовской «четырнадцатой», которая столкнулась со спецмашиной на базе Lada Largus. Сейчас пострадавшие находятся в Туймазинской ЦРБ.

Напомним, авария случилась сегодня утром, 2 февраля, на 127-м километре трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Всего в ДТП травмы получили шесть человек: женщина-водитель ВАЗ-2114 и трое детей шести, 12 и 14 лет, в Largus помощь медиков понадобилась шоферу и пассажиру.

Полиция начала проверку по факту происшествия. Разбирательство на контроль взяла региональная прокуратура.

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