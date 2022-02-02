В Башкирии за сутки подтвердили более 1,2 тыс. случаев COVID-19

Число умерших от коронавируса увеличилось на 18 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Башкирии впервые с начала пандемии преодолел тысячную отметку. За последние 24 часа инфекцию диагностировали 1 205 жителям республики. Всего на территории региона подтверждено более 134,2 тыс. случаев заражения, сообщил 2 февраля местный оперштаб.

От COVID-19 скончались еще 18 пациентов. За все время жертвами инфекции стали 4 784 человека.

Переболели коронавирусом более 122,2 тыс. жителей, 513 из них выписались по выздоровлению за минувшие сутки.

Полностью вакцинировались от ковида в республике свыше 2,21 млн человек (для достижения коллективного иммунитета необходимо не менее 2,48 млн).