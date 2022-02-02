Депутаты башкирского парламента передали служебные машины медикам

Депутаты парламента Башкирии на фоне обострения ситуации с COVID-19 передали служебные машины медикам для поездок к больным

Депутаты парламента Башкирии на фоне обострения ситуации с COVID-19 передали служебные машины медикам для поездок к больным. Об этом сообщило Госсобрание-Курултай республики.

– В ситуации нарастания волны заболевания необходимо использовать все имеющиеся возможности для помощи врачам. Машины переданы Министерству здравоохранения республики и будут использованы для выездов врачей по вызовам и других антипандемийных мероприятий, – передал спикер регионального парламента Константин Толкачев.

Медики получили машины на один месяц. В случае необходимости срок будет продлен. В Госсобрании добавили, что депутаты также перечисляют месячную зарплату на помощь в борьбе с пандемией, развозят продукты нуждающимся, а также закупают медицинское оборудование и транспортные средства для больниц.