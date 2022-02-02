Поликлиника №43 в Уфе изменит режим работы из-за большого потока заболевших

фото: ufacity.info

Поликлиника №43 в уфимском микрорайоне Сипайлово с 3 февраля изменит время работы и место приема специалистов из-за большого потока заболевших. Об этом сообщила городская администрация.

В отделении медучреждения по улице Жукова, 4/1 организуют общую красную зону для всех жителей микрорайона. Пациенты с симптомами ОРВИ и COVID-19 будут принимать в фильтр-боксах: в зависимости от стадии заболевания откроют два отдельных входа. На Жукова также можно будет сдать и ПЦР-анализы на коронавирус. Кроме того, пациентов здесь будут принимать специалисты хирургического отделения.

Фильтр-бокс по улице Рыльского, 10 прекращает свою работу – здесь будут вести прием узкие специалисты. Тут же можно сдать все анализы, кроме тестов на COVID-19.

Вакцинация против коронавируса будет проводиться в обычном режиме по улице Королева, 2/2.

Режим работы в отделениях поликлиники с 3 февраля будет следующим:

– прием пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19 и по хирургическому профилю – Жукова, 4/1 с 7:30 до 22:00;

– прием пациентов у узких специалистов – Рыльского, 10 с 8:00 до 20:00;

– вакцинация против коронавируса – Королева, 2/2 с 8:00 до 20:00.