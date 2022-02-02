Бывшего замначальника полиции Уфимского района обвинили в мошенничестве на 22,5 млн рублей

СК установил причастность обвиняемых к еще двум преступным эпизодам

Бывшему заместителю начальника отдела полиции Уфимского района и его сообщнику предъявили окончательное обвинение в мошенничестве и посредничестве при передаче взятки в 22,5 млн рублей. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщил Следственный комитет Башкирии.

По версии следствия, осенью 2018 года 35-летний высокопоставленный полицейский узнал, что в отношении состоятельного предпринимателя расследуются два уголовных дела. Через 59-летнего посредника он предложил бизнесмену сделку: тот ему дает 22,5 млн рублей, которые получат должностные лица правоохранительных органов и суда, а взамен дело против него будет закрыто или по нему вынесут оправдательный приговор.

– Предприниматель согласился и передал злоумышленникам в период с ноября 2018 по февраль 2021 года денежные средства в общей сумме более 22 млн рублей, – передали в СК РБ.

Сотрудники республиканской ФСБ задержали экс-полицейского и его сообщника, когда они получали очередную часть взятки.

В ходе расследования СК выявил еще два преступных эпизода, к которым причастны обвиняемые. Так, 59-летний фигурант уголовного дела похитил у того же самого предпринимателя 700 тыс. рублей, обещая ему решить вопрос с проверкой МЧС, которая выявила нарушения при проверке производства бизнесмена. Бывший полицейский тем временем обманным путем убедил знакомую внести за его тещу задаток в 690 тыс. рублей на аукционе по покупке нежилого помещения в Уфе. Он обещал, что будет совместно с ее сыном вести бизнес. После победы на торгах обвиняемый вернул только 300 тыс. рублей.

Экс-полицейский и его сообщник отрицают вину. На время следствия их заключили под стражу. На имущество одного них наложен арест.