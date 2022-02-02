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Происшествия2 февраля 2022 7:43

В Башкирии в ДТП с машиной неотложной помощи пострадали шесть человек, в том числе трое детей

Авария случилась на трассе Белебей-Туймазы-Бакалы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Бакалинском районе Башкирии машина неотложной помощи местной больницы попала в ДТП с легковушкой. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщила региональная ГИБДД.

По данным дорожной полиции, на 128-м километре автодороги Белебей-Туймазы-Бакалы столкнулись вазовская «четырнадцатая» и неотложка Lada Largus. После удара последнее авто слетело с дороги.

В аварии пострадали шесть человек: в салоне ВАЗ-2114 водитель и трое детей шести, 12 и 14 лет, в Largus помощь медиков понадобилась шоферу и пассажиру. ГИБДД выясняет подробности происшествия. На месте работает полиция и другие экстренные службы.

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