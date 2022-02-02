В Уфе еще один районный суд приостановил работу из-за вспышки коронавируса среди сотрудников

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В предстоящий четверг, 3 февраля, Октябрьский районный суд Уфы приостановит свою работу из-за вспышки коронавируса среди сотрудников. Приказ за подписью председателя суда опубликовал в своих соцсетях адвокат Рамиль Гизатуллин.

Согласно документу, Октябрьский райсуд Уфы приостанавливает работу с 3 по 11 февраля 2022 года. Это значит, что доступ в здание для тех, кто не является участником процесса, будет полностью закрыт, а большинство заседаний – отменено. Судьи будут рассматривать только дела безотлагательного характера, такие как избрание, продление или отмена меры пресечения, а также защита прав и интересов несовершеннолетних, признанных недееспособными.

Председатель Октябрьского районного суда также распорядился, чтобы судьи проводили заседания при помощи видеоконференцсвязи. Если для этого есть техническая возможность. Ранее по той же причине приостановил работу Кировский районный суд Уфы.