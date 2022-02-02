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Происшествия2 февраля 2022 4:47

В Башкирии семья с ребенком застряла на машине в снежном заносе

Инцидент произошел в городе Кумертау
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина остался рядом с машиной, его жену и ребенка спасатели увезли в город

Мужчина остался рядом с машиной, его жену и ребенка спасатели увезли в город

Фото: Иван МАКЕЕВ

В поселке Заря под башкирским городом Кумертау семья с ребенком застряла на машине в снежном заносе. Инцидент произошел вечером 2 февраля. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в западне оказались мужчина и женщина 37 и 38 лет и их 7-летний ребенок. Им на помощь оперативно выехали спасатели.

– Хозяин машины принял решение остаться на месте, а женщину с ребенком сотрудники службы увезли до Кумертау. – передал Госкомитет по ЧС.

Напомним, накануне о заносах на фоне снегопада предупреждали в региональном МЧС. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 4 февраля.

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