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Общество2 февраля 2022 4:17

«А невеста у нас – Эльза!»: 32-летняя жертва домашнего насилия из Башкирии пришла в «Давай поженимся»

Женщина призналась, что у нее есть большой долг по алиментам и скверный характер
Ирина ЗИМИНА
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Сейчас она нигде не работает, в мечтах – окончить курсы массажа.

Сейчас она нигде не работает, в мечтах – окончить курсы массажа.

32-летняя жительница Нефтекамска Эльза пришла искать свою любовь на шоу «Давай поженимся». Женщина сразу призналась: у нее тяжелый характер, есть большой долг по алиментам, а в прошлом – жертва домашнего насилия. Сейчас она нигде не работает, в мечтах – окончить курсы массажа.

- Эльза не готова тратить время на слишком красивых и очень обеспеченных мужчин. Выйдет замуж за романтичного, непривередливого в еде подкаблучника, который готов периодически впадать вместе с ней в детство, - отметила Лариса Гузеева.

Гузеевой Эльза призналась, что с мужем жилось тяжело – однажды он приставил нож к ее горлу после того, как нашел в ее вещах сигареты. А в декретном отпуске ей приходилось искать деньги, чтобы скинуться на квартиру, которую они вместе снимали.

Мужчины – участники программы отметили, что бывший супруг поступил не по-мужски и признали тот факт, что жилось ей не сладко.

Однако пару Эльза себе так и не нашла. Тот мужчина, которого она выбрала, отказался быть с ней, отметив, что у них разные ценности.

Полное видео можно посмотреть по ссылке.