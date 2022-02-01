Житель Башкирии сбежал от дочери и стал читать рэп в женских платьях

На лице – яркий грим, на ногах рваные колготки, на теле женские короткие платья.

Судебные приставы Башкирии разыскивают 33-летнего Исянгильдина Дениса Тагировича из Учалов за уклонение от своих прямых родительских обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе ФССП по РБ, мужчина не оказывает финансовую помощь 10-летней дочери. Размер долга не уточняется. Нерадивого отца объявили в розыск, у него арестовали все счета, а также ограничили выезд за пределы России.

По предварительным данным, он скрывается на территории Санкт-Петербурга. Несмотря на долги перед собственным ребенком, жизнь Дениса в социальных сетях бьет ключом. Денис не стесняется показывать свою «новую» жизнь – теперь мужчина читает русский рэп в женских платьях и, судя по геотегам, действительно находится в северной столице. На лице – яркий грим, на ногах рваные колготки, на теле женские короткие платья. Соцсети разыскиваемого пестрят фотографиями и видео со съемок.

Судебные приставы просят всех, кто обладает какими-либо сведениями о его местонахождении, сообщить в УФССП России по РБ по телефонам: 8 (961) 357-46-56, 8 (347) 273-56-40.