Роспотреб Башкирии нашел нарушения на производстве «УМКК»

Материалы по административным нарушениям были переданы в суд для решения о приостановке работы мясокомбината, но «УМКК» успел исправить все недочеты до заседания Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор Башкирии в ходе плановой проверки обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в «Уфимским мясоконсервном комбинате». Об этом надзорное ведомство сообщило 1 февраля.

Как пояснили в Роспотребе, покрытия пола и стен на предприятии имели дефекты и не были устойчивы к влажной уборке моющими средствами. Помещения цехов «УМКК» «находились в состоянии, не исключающем загрязнение пищевой продукции». Кроме того, инспекторы выявили нарушения анктиковидных норм: санузлы не было оборудованы дозаторами с антисептиками. Вместо них использовалось жидкое мыло, которое не является эффективным в отношении вирусов.

Материалы по административным нарушениям были переданы в суд для решения о приостановке работы мясокомбината. Однако «УМКК» успел исправить все недочеты до заседания. Тем не менее суд назначил штрафы юрлицу и санврачу предприятия.