«Я наступала на одни и те же грабли»: бывшая Радика Юльякшина с «Дома 2» показала нового кавалера

Радик и Алина весело проводили время в Казани Фото: youtube.com

Бывшая Радика Юльякшина Алина Галимова выложила в соцсети снимки ее нового жениха.

Летом 2019 года Алина начала неожиданно рассказывать о том, каким был Юльякшин в период их отношений. Откровения были серьезные – она призналась, что ей всегда приходилось жить вместе с командой музыканта, а сам он мог пропадать.

После расставания со звездой Алина попробовала себя в музыке, а затем попала на шоу «Дом 2». На знаменитом телепроекте она не задержалась и стала косметологом. Сейчас она живет в Москве.

Девушка выложила фото нового парня в соцсетях Фото: https://www.instagram.com/galimova.alina.official/

Накануне девушка выложила интригующий снимок. На нем она стоит вместе с новым молодым человеком.

- Я тот человек, который все еще верит в искренность и в настоящие чувства между людьми Как вы знаете, я ошибалась, наступала на одни и те же грабли, и каждый раз думала и слепо верила, что это навсегда. Да, у меня появился мужчина. И я не хочу ничего загадывать. Я просто хочу быть счастливой и любимой! Как мало надо и как сложно это на деле, - подписала снимок Алина.