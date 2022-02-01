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Общество1 февраля 2022 16:54

Синоптики прогнозируют в Башкирии мокрый снег

Ненастная погода ожидает жителей республики в конце рабочей недели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мокрый снег обрушится на республику 3 февраля

Мокрый снег обрушится на республику 3 февраля

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии в конце рабочей недели пройдет мокрый снег. Об этом 1 февраля предупредил Башгидромет.

Неблагоприятная погода прогнозируется в регионе 3 февраля. В теплой воздушной массе утром и днем в большинстве районов пройдет снег – в том числе и мокрый. Ненастье будут сопровождать гололед, отложения осадков на проводах и деревьях и снежная каша. Видимость ухудшится до 500 метров и менее. Температура воздуха повысится до +1, -4°. На следующий день, 4 февраля, такая же погода сохранится по северу республики.

Что касается ближайших суток, то ночью 2 февраля по республике ожидается метель. На отдельных участках дорог возникнут снежные заносы. Об этом ранее также предупреждали в МЧС Башкирии.

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