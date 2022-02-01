Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 12:22

Двоих жителей Уфы будут судить за передачу взяток начальнику МРЭО ГИБДД Башкирии

Они признались, что передали Ильдусу Шайбакову 26 тыс. рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Обвиняемые через посредника передали «золотому гаишнику» по 15 и 11 тыс. рублей, а взамен получили водительские права

Обвиняемые через посредника передали «золотому гаишнику» по 15 и 11 тыс. рублей, а взамен получили водительские права

В Уфе по уголовному делу о даче взяток будут судить двоих местных жителей, которые «купили» водительские права через начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова. Об этом 1 февраля сообщил Следственный комитет республики.

Как следует из материалов дела, в 2016 и в 2019 году обвиняемые, опасаясь не сдать экзамен на водительские права, через посредника передали высокопоставленному гаишнику по 15 и 11 тыс. рублей. Взамен они получили удостоверения без фактической проверки знаний.

Обвиняемые признали вину в преступлении. Уголовное дело против них направлено в суд.

Тем временем взяткополучатель – «золотой гаишник» Ильдус Шайбаков – все еще находится в федеральном розыске. Он подался в бега еще весной 2021 года.