Двоих жителей Уфы будут судить за передачу взяток начальнику МРЭО ГИБДД Башкирии

Обвиняемые через посредника передали «золотому гаишнику» по 15 и 11 тыс. рублей, а взамен получили водительские права

В Уфе по уголовному делу о даче взяток будут судить двоих местных жителей, которые «купили» водительские права через начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова. Об этом 1 февраля сообщил Следственный комитет республики.

Как следует из материалов дела, в 2016 и в 2019 году обвиняемые, опасаясь не сдать экзамен на водительские права, через посредника передали высокопоставленному гаишнику по 15 и 11 тыс. рублей. Взамен они получили удостоверения без фактической проверки знаний.

Обвиняемые признали вину в преступлении. Уголовное дело против них направлено в суд.

Тем временем взяткополучатель – «золотой гаишник» Ильдус Шайбаков – все еще находится в федеральном розыске. Он подался в бега еще весной 2021 года.