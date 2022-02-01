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Общество1 февраля 2022 11:40

В мечетях Башкирии вводится режим повышенной антиковидной безопасности

Муфтий обратился к верующим
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Сегодня, 1 февраля, в мечетях Башкирии вводится режим повышенной антиковидной безопасности. Об этом сообщил муфтий республики Айнур Биргалин. Он призвал верующих воздержаться от посещения храмов при подозрениях на недомогание.

– Вплоть до официального завершения опасного периода прошу соблюдать режим повышенной безопасности, – обратился Биргалин к мусульманам. – При малейшем ощущении недомогания, в случае если кто-то в семье болеет или если имелись контакты с больными КОВИД или ОРВИ прошу воздержаться от посещения мечетей. Не приходите, не подвергайте общину опасности заражения

Муфтий также попросил не выходить из дома прихожан преклонного возраста и тех, «кто слаб здоровьем» и имеет хронические заболевания легких и сердца.

Напомним, в Башкирии произошел всплеск заболеваемости коронавируса. Суточный прирост инфицированных приближается к 1 тыс. человек.

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