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Общество1 февраля 2022 10:00

Умер заведующий стадионом ФК «Уфа» Эдуард Букач

Ему было 47 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ФК "Уфа"

фото: ФК "Уфа"

На 48-м году жизни после тяжелой болезни скончался Эдуард Букач – заведующий стадионом «Нефтяник», который является домашней ареной футбольного клуба «Уфа». Об этом 1 февраля сообщили в мэрии башкирской столицы.

Эдуард Букач родился в Давлеканово. Начал работать в структуре ФК «Уфа» в январе 2014 года. Сначала был заведующим бассейном в «Нефтянике», затем перешел на должность руководителя Физкультурно-оздоровительного комплекса. В ноябре 2017 года стал завом стадиона.

– Эдуард Букач внес значительный вклад в развитие футбола в Башкирии и вел активную пропаганду спорта и здорового образа жизни среди населения Уфы, – рассказали в администрации.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Эдуарда Букача.

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