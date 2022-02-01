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Общество1 февраля 2022 9:22

В Башкирии суд приостановил работу Дворца молодежи

Приставы опечатали центральный вход в учреждение
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УФССП по РБ

фото: УФССП по РБ

В Ишимбайском районе Башкирии приставы по решению суда приостановили работу местного Дворца молодежи на 14 дней. Администрация учреждения не выполнила предписание МЧС республики об устранении требований пожарной безопасности. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба УФССП РБ.

– В отношении учреждения инспектор по пожарному надзору составил протокол […] за повторное совершение административного правонарушения. – передало надзорное ведомство, – Суд признал учреждение виновным и подвергнул административному приостановлению деятельности здания дворца молодежи

Суд также запретил пускать в здание Дворца посторонних и проводить там массовые мероприятия. Приставы опечатали центральные вход в учреждение.

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