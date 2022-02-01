МЧС: на Башкирию надвигается метель

Снег ухудшит видимость на дорогах до 500-1000 метров Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие сутки на территории Башкирии ожидается метель и усиление юго-западного ветра с 8 до 17 метров в секунду. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в региональном МЧС.

Согласно прогнозу погоды, с 20:00 1 февраля до 20:00 2 февраля, в республике будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег, ночью местами до умеренного. На дорогах возникнут накат, заносы и гололедица.

Температура воздуха ночью составит -4,-9° (при прояснениях -10,-15°), днем -2,-7°. Видимость на автодорогах при снеге в темное время суток ухудшится до 500-1000 метров.

Стихия тем временем уже обрушилась на соседний Татарстан. Сейчас там из-за сильного ветра, метели и снегопада запрещено движение автобусов и грузовиков по участку трассы М-5 (между 1205 и 1281 км) до границы с Башкирией.