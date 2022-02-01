В Уфе построят объездную дорогу на время реконструкции улицы Пугачева

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В Уфе построят объездную дорогу, которая заменит участок улицы Пугачева на время ее реконструкции. Об этом 31 января сообщили в городской администрации.

Как пояснили в мэрии реконструкция улицы Пугачева начнется в мае-июне 2022 года. Работу здесь планируется завершить в 2023-м.

– Рассматривается возможность проведения дорожных работ с полным закрытием движения по улице Пугачева на участке от Бельской до Бородинской. Для осуществления проезда будет построена объездная дорога, которая будет оснащена наружным освещением и остановками. По данной дороге будут проходить маршруты общественного транспорта, – передали власти башкирской столицы.

Отрезок между улицами Бельской и Сочинской будет реконструироваться без полного перекрытия проезжей части.

В администрации добавили, что обновление улицы Пугачева назрело в связи с тем, что она достигла максимума своей пропускной способности из-за активной жилой застройки Кузнецовского затона, а также поселков Нагаево и Акбердино. Реконструкция будет вестись на участке Сочинской до моста через реку Уфа в районе «каменной переправы». После ремонта проезжая часть на улице Пугачева будет четырехполосной, вдоль нее установят новые тротуары и освещение.

Запланированные строительные работы могут привести к затруднению движения транспорта. Мэрия попросила горожан проявить понимание и терпение.