Пожар в Уфе, унесший жизни двух женщин и ребенка, произошел из-за сушки носков

фото: МЧС РБ

Стали известны подробности судебного разбирательства против жителя Уфы, по вине которого при пожаре погибли две женщины и ребенок.

Речь идет об инциденте, который произошел весной прошлого года в коммунальной квартире 9-этажного панельного дома в Инорсе. Из-за пожара там задохнулись две 47-летние женщины и 12-летний мальчик. Виновным в их смерти признали соседа, который за несколько часов до трагедии лег спать после пьяного застолья и оставил включенным тепловой вентилятор, который впоследствии воспламенился.

Как пояснил сам подсудимый, весь день перед трагедией у себя дома он распивал алкоголь со своей знакомой. Позже к застолью присоединился его племянник и приятель. Затем хозяин жилища уснул, оставив включенным электрообогреватель, на котором сушились носки. Около двух часов ночи из-за запаха гари в комнате его разбудил собутыльник, вместе с которым он выбежали в коридор и спасся.

Судебный эксперт установил, что наиболее вероятной причиной пожара стало возгорание носка от нагрева теплового вентилятора. Виновника происшествия приговорили к двум с половиной годам условного срока. Его также обязали выплатить родственникам потерпевших 1 млн рублей.