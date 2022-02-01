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Происшествия1 февраля 2022 5:45

В Уфе вспыхнул двухэтажный многоквартирный дом: удалось спасти двух человек

Причину пожара сейчас выясняют дознаватели МЧС
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

Сегодня утром в Уфе вспыхнул двухэтажный жилой многоквартирный дом на улице Ветошникова. Сообщение о пожаре поступило в 09.09, на место происшествия немедленно выехали спасатели. В операции тушения участвовали три звена газодымозащитной службы, а также были организованы два боевых участка.

- В тушении по повышенному рангу пожара задействованы 50 человек и 18 единиц спецтехники. В 09.42 удалось локализовать пожар на площади 150 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

Из полыхающего дома удалось вывести двух человек, остальные жильцы, по всей видимости, находились на работе. Сейчас причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.

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