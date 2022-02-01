Рекультивация «Уфахимпрома» начнется до 2024 года

фото: Росприроднадзор

Рекультивация территории заброшенного завода «Уфахимпром» начнется до 2024 года. Объект попадает в пятерку проектов федеральной программы Минэкологии России «Генеральная уборка». Об этом на оперативном совещании в администрации города 1 февраля сообщил мэр Сергей Греков.

– Наша основная задача, которую перед нами ставит [глава Башкирии] Радий Хабиров, – до 2024 года мы должны приступить к рекультивации этого объекта. Это болячка, которой уже 30 лет, и необходимо к 450-летию [города] начинать ее лечить. – отметил Греков.

Мэр Уфы добавил, что 21 февраля на встрече с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой будут определены источники финансирования рекультивации «Уфахимпрома».

Напомним, в конце 1989 года на заводе произошла утечка фенола. Загрязненными оказались воды в реках Шугуровка и Уфа. Это происшествие впоследствии назвали «фенольной катастрофой». За период работы предприятия в восьми шламонакопителях общей площадью почти 15 гектаров собрано свыше 412 тысяч кубометров отходов – они содержат опасные для человека вещества.