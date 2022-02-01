ВС Башкирии оставил в силе обвинительный приговор активистке Рамиле Саитовой

фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Верховный суд Башкирии 31 января оставил в силе приговор активистке Рамиле Саитовой, которую признали виновной по уголовному делу о публичных призывах к экстремизму через интернет. 3 ноября 2021 года Кировский районный суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Апелляцию на это решение подала сама Саитова и ее адвокаты.

– Суд апелляционной инстанции изменил приговор районного суда в части указания в резолютивной части судебного акта об обращении вещественного доказательства в собственность государства. В остальной части приговор […] оставлен без изменения, апелляционные жалобы и апелляционное представление – без удовлетворения. – передали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против Саитовой стали два опубликованных ею видео. На одном активистка задает на улице Уфы провокационные вопросы девочкам армянской национальности, а на другом – говорит о сносе поклонных православных крестов на территории Башкирии. До суда, который прошел 3 ноября, Рамиля Саитова год находилась в СИЗО.