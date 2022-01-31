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Общество31 января 2022 16:48

Власти Башкирии объяснили, почему в Сибае выпадал желтый снег

Стало известно, что за вещество попало в осадки и откуда оно взялось
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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В начале года мэр Сибая Рустем Афзалов уже отвечал на вопросы жителей про желтый снег в городе

В начале года мэр Сибая Рустем Афзалов уже отвечал на вопросы жителей про желтый снег в городе

На днях представитель Минэкологии в Сибае Вадим Бастанов ответил общественникам в соцсетях, почему в первые дни 2022 года в городе выпал желтый снег. Напомним, 8 января жители столицы башкирского Зауралья обнаружили, что выпавшие осадки имеют необычный цвет и забили тревогу. Мэрия города взяла ситуацию на контроль, а глава горадминистрации Рустем Афзалов заявил, что виновником может быть предприятие «Уралпромтехсервис». Его работу приостановили до 14 января.

Как оказалось, желтый снег в Сибае действительно выпал из-за деятельности этого предприятия. Представитель Минэкологии подтвердил информацию о том, что в тот день в воздух попало вещество лигносульфанат. Именно оно и попало в атмосферу, а затем опустилось на землю в виде осадков. По данным Росприроднадзора общая площадь загрязнения составила более 30 гектаров.

На данный момент продолжается прокурорская проверка по факту загрязнения окружающей среды. О ее результатах Вадим Бастанов обещал сообщить дополнительно.

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