Власти Башкирии объяснили, почему в Сибае выпадал желтый снег

В начале года мэр Сибая Рустем Афзалов уже отвечал на вопросы жителей про желтый снег в городе

На днях представитель Минэкологии в Сибае Вадим Бастанов ответил общественникам в соцсетях, почему в первые дни 2022 года в городе выпал желтый снег. Напомним, 8 января жители столицы башкирского Зауралья обнаружили, что выпавшие осадки имеют необычный цвет и забили тревогу. Мэрия города взяла ситуацию на контроль, а глава горадминистрации Рустем Афзалов заявил, что виновником может быть предприятие «Уралпромтехсервис». Его работу приостановили до 14 января.

Как оказалось, желтый снег в Сибае действительно выпал из-за деятельности этого предприятия. Представитель Минэкологии подтвердил информацию о том, что в тот день в воздух попало вещество лигносульфанат. Именно оно и попало в атмосферу, а затем опустилось на землю в виде осадков. По данным Росприроднадзора общая площадь загрязнения составила более 30 гектаров.

На данный момент продолжается прокурорская проверка по факту загрязнения окружающей среды. О ее результатах Вадим Бастанов обещал сообщить дополнительно.