На жительницу Уфы прямо перед подъездом с крыши рухнула глыба льда

Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

Сегодня, 31 января, в Уфе произошло несколько случаев схода снега и льда с крыш, в результате которых пострадал человек и получили повреждения несколько автомобилей. Как сообщили в Управлении гражданской защиты башкирской столицы, днем в диспетчерскую позвонили очевидцы, которые сообщили, что по адресу Кремлевская, 55, произошло ЧП: с козырька балкона на пятом этаже рухнула ледяна глыба на проходившую рядом 68-летнюю женщину.

К счастью, обошлось без жертв: прибывшие на место спасатели передали пожилую женщину медикам бригады скорой помощи. После осмотра на месте ее отпустили домой – от госпитализации уфимка отказалась.

Еще два случая схода снега с крыши Управление гражданской защиты Уфы зафиксировало в микрорайоне Инорс. На этот раз снег и наледь повредили припаркованные у домов автомобили по адресам: улица Ферина, 24/3 и улица Фронтовых бригад, 3. Из людей никто не пострадал, но машины получили механические повреждения, отметили в пресс-службе УГЗ.