В Уфе будут судить мужчину, который утопил свою 16-летнюю девушку в ванной

фото: СК РБ

В Уфе по уголовному делу об убийстве будут судить мужчину, который в 2014 году утопил в ванной свою 16-летнюю девушку. Об этом сообщил региональный СК.

По версии следствия, 9 августа 2014 года на тот момент 22-летний обвиняемый пришел домой под наркотиками, на почве чего между ним и его девушкой произошла ссора. Во время конфликта молодой человек погрузил голову подруги в ванну и удерживал до тех пор, пока она не перестала дышать.

После убийства обвиняемый сразу же начал работать над алиби. Парень закрыл квартиру, стал стучать в дверь и просить соседей о помощи, представив все так, будто он вернулся домой, а девушка ему не открывает. Уфимец делал вид, что пытается самостоятельно вскрыть замок, а затем залез в квартиру через балкон соседей и «обнаружил» труп. Такую же версию он озвучил и следователям, которые сразу заподозрили криминальный характер смерти девушки.

– Допрошенные соседи и знакомые молодого человека подтвердили его показания. Проведенными тогда следственно-оперативными мероприятиями установить подозреваемого не представилось возможным, – передали в СК РБ.

В 2021 году следователи вернулись к этому делу и нашли свидетелей, которые опровергли алиби молодого человека и изобличили его в убийстве подруги. После предъявленных доказательств он сознался в преступлении.