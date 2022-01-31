ГИБДД Уфы объявила о массовых проверках водителей такси

Только в январе этого года в Уфе произошло 14 ДТП с участием таксистов

В Уфе с сегодняшнего дня, 31 января, начались профилактические проверки водителей такси. Об этом сообщила городская ГИБДД.

Как пояснили в дорожной полиции, инспекторы усилят контроль по соблюдению ПДД таксистами. Особое внимание будет уделено наличию у водителей соответствующих прав и путевой документации. Помимо этого, сотрудники уфимской Госавтоинспекции проверят соблюдение режима труда и отдыха шоферов, а также техническое состояние их транспорта.

В ГИБДД добавили, что поводом для массовых проверок такси стало увеличением пострадавших пассажиров в ДТП с их участием. Только в январе этого года в городе произошло 14 таких аварий. В них пострадали 26 человек, в том числе один ребенок. Девять инцидентов случились по вине таксистов.