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Происшествия31 января 2022 12:17

ГИБДД Уфы объявила о массовых проверках водителей такси

Поводом для этого стало увеличением пострадавших пассажиров в ДТП с их участием
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Только в январе этого года в Уфе произошло 14 ДТП с участием таксистов

Только в январе этого года в Уфе произошло 14 ДТП с участием таксистов

В Уфе с сегодняшнего дня, 31 января, начались профилактические проверки водителей такси. Об этом сообщила городская ГИБДД.

Как пояснили в дорожной полиции, инспекторы усилят контроль по соблюдению ПДД таксистами. Особое внимание будет уделено наличию у водителей соответствующих прав и путевой документации. Помимо этого, сотрудники уфимской Госавтоинспекции проверят соблюдение режима труда и отдыха шоферов, а также техническое состояние их транспорта.

В ГИБДД добавили, что поводом для массовых проверок такси стало увеличением пострадавших пассажиров в ДТП с их участием. Только в январе этого года в городе произошло 14 таких аварий. В них пострадали 26 человек, в том числе один ребенок. Девять инцидентов случились по вине таксистов.

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