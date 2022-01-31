МЧС предупредило об усилении ветра и ухудшении видимости в Башкирии

На отдельных участках автодорог республики видимость в снеге сократится до 1-2 километров, в тумане ночью и утром – до 500-1000 метров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МЧС Башкирии предупредило жителей республики об усилении ветра и ухудшении видимости. Неблагоприятные погодные явления прогнозируются в первый день февраля.

В республике будет пасмурно и облачно. Ожидается небольшой снег, местами до умеренного. На дорогах возможны снежные накаты и гололедица. Днем ветер усилится с 8-13 до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -5,-10° (местами -12,-17°). После восхода солнце прогреет воздуха до 0,-5°.

На отдельных участках автодорог республики видимость в снеге сократится до 1-2 километров, в тумане ночью и утром – до 500-1000 метров.