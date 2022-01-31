«Теперь в Затон ехать разворачиваться?»: уфимцы взбеленились на новые правила проезда кольца на Галле

Уфимцы недовольны новыми правилами проезда по Затонскому кольцу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уфимцы в соцсетях выступили против новых правил проезда по Затонскому кольцу.

Напомним, что в минувшую пятницу в мэрии Уфы объявили о новых правилах проезда по круговому движению перед Затонским мостом. С 15 февраля водителям, которые двигаются со стороны автовокзала, запретят поворот налево на улицу Пархоменко. Делают это в целях безопасности дорожного движения. Вот только уфимцы восприняли идею мэрии как минимум скептически.

- Стесняюсь спросить, а с Новосибирской теперь в Затон ехать разворачиваться? – пишет Аля А.

- Просто нет слов. Про жителей и тех, кто работает на Новосибирской, просто забыли. В мыслях одни непечатные слова, - негодует Руслан Б.

- А где теперь разворачиваться? Выезжая с Новосибирской поворот только направо, налево при желании не повернешь в таком потоке. Не проще установить туда светофор, сколько можно уже мучиться? – предлагает свой вариант Зиля Ф.