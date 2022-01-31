Депутат башкирского парламента сдал мандат по семейным обстоятельствам

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Айрат Каримов «по семейным обстоятельствам» сложил с себя полномочия депутата парламента Башкирии. Об этом 31 января сообщил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

– Айрат Каримов написал заявление о сложении полномочий. – сказал Константин Толкачев. – Такое право у него есть. Депутат был избран по промышленному одномандатному избирательному округу № 20, представляет интересы жителей Салавата, – передал председатель закобрания.

Дополнительные выборы в башкирский парламент пройдут в сентябре – кому передать освободившийся мандат, определят жители Салавата.

Айрат Азатович Каримов родился 2 января 1968 года в Лениногорске Татарской АССР. Окончил Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Долгое время работал на нефтепромышленных предприятиях. С 2016 по 2021 год был гендиром «Газпром переработка», затем стал советником компании «Газпром нефтехим Салават».