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Здоровье31 января 2022 9:07

Кировский районный суд Уфы приостанавливает работу из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников

Отменены заседания, запланированные на текущей неделе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Кировский районный суд Уфы

фото: Кировский районный суд Уфы

Кировский районный суд Уфы приостановит работу с 1 по 9 февраля из-за вспышки коронавируса среди сотрудников. Об этом сегодня, 31 января, сообщила пресс-служба суда.

– В связи с большим количеством заболевших сотрудников суда новой коронавирусной инфекцией […] Кировский районный суд приостанавливает свою работу на период с 01 февраля 2022 года по 09 февраля, – следует из сообщения.

В суде добавили, что информация о заседания участникам процесса будет сообщена дополнительно.

В Башкирии во второй половине января начала расти заболеваемость COVID-19. За прошедшие двое суток зарегистрированы антирекорда по новым случаям инфекции: 29 января было подтверждено 710 зараженных, 30 января – 852.

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