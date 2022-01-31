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Общество31 января 2022 8:42

Роспотреб назвал «тревожной» ситуацию с мышиной лихорадкой в Башкирии

Только в начале текущего года было зарегистрировано 22 случая заболевания
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Роспотерб призвал подготовиться к весеннему периоду мышиной лихорадки

Роспотерб призвал подготовиться к весеннему периоду мышиной лихорадки

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Башкирии возникла «тревожная ситуация» по распространению мышиной лихорадки с почечным синдромом. Только за январь в республике было зарегистрировано 22 случая заболевания, что больше, чем в предыдущие два года. Об этом сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном совещании в местном правительстве 31 января.

– Хочу обратить внимание, что у нас эта зима теплая, снежный покров большой. Мы ожидаем и прогнозируем, что размножение и выплод грызунов будут большими, – отметила глава надзорного ведомства. – Нужно подготовиться к весеннему периоду и свои рекомендации мы естественно даем.

На том же оперативном совещании министр образования Башкирии Айбулат Хажин назвал число школьников, которые болеют коронавирусом прямо сейчас.

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