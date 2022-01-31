В региональном Роспотребнадзоре призвали школьников не посещать торговые центры

По возможности детям пока лучше оставаться дома Фото: Евгения ГУСЕВА

Ситуация с коронавирусом в Башкирии по-прежнему остается довольно напряженной. Ежедневно фиксируются сотни новых случаев заболевания вирусом, при чем в этот раз активно заболевают дети и подростки. В связи с высокой детской заболеваемостью глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак призвала подростков как можно реже посещать общественные места, например, торговые центры, а по возможности оставаться дома.

- Те контрольные мероприятия, которые мы проводим, например, карантинные закрытие школ и классов, показывают высокую эффективность. Но хотелось бы отметить, что недопустимо пока, чтобы дети посещали дополнительное образование, кружки, секции. Чтобы дети не находились на улицах и в торговых центрах, и чтобы родители за этим внимательно следили, - отметила Анна Казак.