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Общество31 января 2022 7:51

Хабиров анонсировал скорое перекрытие улицы Пугачева в Уфе

Республика готовится к масштабному проекту реконструкции
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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В Уфе перекроют улицу Пугачева

В Уфе перекроют улицу Пугачева

Радий Хабиров рассказал, что вскоре в Уфе перекроют улицу Пугачева.

Во время оперативного совещания в правительстве республики 31 января Радий Хабиров неожиданно озвучил информацию о том, что власти готовятся к проекту реконструкцию южного въезда в Уфу. В частности, он рассказал, что дорожные строители полностью перекроют движение по улице Пугачева. Точных сроков глава республики не назвал, но обещал, что работы будут длиться «долго». Также Хабиров не объяснил, как водителям придется объезжать проблемный участок.

Сейчас эта дорога является одной из самых проблемных. По узкой проезжей части ежедневно проезжают десятки тысяч уфимцев, которые проживают в районе сел Нагаева и Зинино. Пробки возникают здесь каждый час пик, а во время снегопадов ситуация становится еще хуже.

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