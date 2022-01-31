445 школ Башкирии ушли на карантин частично – на дистант было переведено 2 267 классов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии по состоянию на 31 января коронавирусом болеют 3 329 детей школьного возраста – это 0,67% от общего числа учащихся. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

– Есть школы, которые полностью ушли на карантин из-за большого количества заболевших. По состоянию на пятницу, 28 января, закрылись четыре школы. За сегодняшний день было принято решение перевести на карантин еще 20 школ в Уфе и одну – в Уфимском районе. Итого: 25 школ, – пояснил чиновник.

Он добавил, что еще 445 школ ушли на карантин частично – на дистант было переведено 2 267 классов. Хажин заключил, что оснований переводить все школы региона на удаленное обучение нет.