В Уфе мужчина избил водителя скорой помощи, который приехал на вызов к его матери

У медика возник конфликт с сыном пациентки

В Уфе 35-летний местный житель избил водителя бригады скорой помощи, который приехал на вызов к его матери. Инцидент произошел вечером 30 января. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в башкирском МВД.

– Бригада медиков прибыла на вызов по адресу на улице Пекинской. Там во время оказания врачами помощи пожилой женщине у них возник конфликт с ее 35-летним сыном, – следует из предварительных данных правоохранительного ведомства.

Полицейские задержали напавшего на сотрудника «скорой» мужчину. Его доставили в отдел для разбирательства. По итогам проверки МВД будет принято решение о возбуждении уголовного дела.