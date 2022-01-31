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Происшествия31 января 2022 6:44

В Уфе мужчина избил водителя скорой помощи, который приехал на вызов к его матери

Полиция проводит проверку по факту инцидента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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У медика возник конфликт с сыном пациентки

У медика возник конфликт с сыном пациентки

В Уфе 35-летний местный житель избил водителя бригады скорой помощи, который приехал на вызов к его матери. Инцидент произошел вечером 30 января. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в башкирском МВД.

– Бригада медиков прибыла на вызов по адресу на улице Пекинской. Там во время оказания врачами помощи пожилой женщине у них возник конфликт с ее 35-летним сыном, – следует из предварительных данных правоохранительного ведомства.

Полицейские задержали напавшего на сотрудника «скорой» мужчину. Его доставили в отдел для разбирательства. По итогам проверки МВД будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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