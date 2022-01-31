Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 6:13

Директор собрала с учителей 790 тыс. рублей на нужды школы и присвоила деньги себе

Преподаватели отчисляли деньги из своих премий
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Поборы варьировались от 500 до 5 тыс. рублей

Поборы варьировались от 500 до 5 тыс. рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимский районный суд вынес приговор экс-директору школы, которая собрала с учителей 790 тыс. рублей на нужды учреждения и присвоила деньги себе. Ее судили по уголовному делу о мошенничестве. Об этом 31 января сообщила региональная прокуратура.

Директор организовывала ежемесячные сборы в период с 2016 по 2019 год. Деньги ей выплачивали 19 подчиненных преподавателей. Они выделяли средства из своих премий, которые им начисляла сама мошенница. Поборы варьировались от 500 до 5 тыс. рублей.

Злоупотребив доверием коллектива, директор похитила более 790 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Во время следствия и на суде она отрицала вину в преступлении. Ее приговорили к 4 годам и 10 месяцам условного срока.

0